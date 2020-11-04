Меню
Общество
Как сделать миллионы на ЖКХ
04 ноября 2020, 00:16

Пенсионный фонд потратит 260 млн рублей на рекламу в интернете и на телевидении

Согласно заявке на сайте госзакупок, ПФР заказал рекламу в интернете, на радио и на телевидении с целью «объяснения гражданам основных положений и изменений в пенсионном законодательстве и госуслугах ПФР»

Пенсионный фонд потратит 260 млн рублей на рекламу в интернете и на телевидении

Пенсионный фонд России планирует потратить почти 260 млн рублей на создание аудио- и видеороликов для «проведения информационно-разъяснительной кампании среди населения».

Согласно заявке на сайте госзакупок, ПФР заказал рекламу в интернете, на радио и на телевидении с целью «объяснения гражданам основных положений и изменений в пенсионном законодательстве и госуслугах ПФР», сообщает «Лента.ру».

Видеоролики, снятые по заказу ПФР, должны быть показаны на телеканалах «Россия 1», ПЕН ТВ, НТВ, а также на Первом канале и Пятом канале. Аудиоролики подрядчик должен разместить на 15 различных радиостанций.

Помимо этого получатель госконтракта должен разместить информационные баннеры в интернете. Так, на главной странице «Яндекса» реклама Пенсионного фонда должна быть показана 150 миллионов раз, а в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» - 20 миллионов и 8 миллионов раз соответственно.

Ранее Пенсионный фонд выделил более 700 млн рублей на покупку новых зданий в регионах.

Материалы по теме
Минпромторг предложил запретить госзакупки защитных масок за границей
Власти Чечни потратят еще 10 млн рублей на изготовление орденов и медалей с драгоценными камнями
Московские власти потратят 72 млн рублей на покупку 12 автомобилей Genesis G90
Сейчас на главной
Авторская колонка
Растерянное начальство и сторублевый доллар
Пересечение национальной валютой психологически важной, как принято выражаться, черты в 80 рублей за доллар испугало даже людей рассудительных, не говоря о прочих
Шелин Сергей
Власти Москвы потратят 10 млрд рублей на вакцинацию граждан от COVID-19
вакцина от коронавируса
Власти Москвы потратят 10 млрд рублей на вакцинацию граждан от COVID-19
Власти Москвы выделят 10 млрд рублей на закупку отечественных препаратов для профилактики коронавирусной инфекции в рамках массовой вакцинации населения в 2021 году. Это 78% от общих запланированных расходов на профилактику инфекционных заболеваний
Минюст сообщил об увеличении минимального размера штрафа за административные нарушения
КоАП
Минюст сообщил об увеличении минимального размера штрафа за административные нарушения
В России минимальный размер штрафа, который назначается по административным статьям, увеличится в пять раз и составит 500 рублей. Об этом сообщил глава Минюста Константин Чуйченко
В Новосибирской области из-за пандемии приостановили оказание плановой медпомощи
здравоохранение
В Новосибирской области из-за пандемии приостановили оказание плановой медпомощи
Глава регионального Минздрава сообщил, что если какая-то больница не имеет сейчас возможности оказывать медицинскую помощь в плановом порядке, то она отменяется
Авторская колонка
Дмитрий Быков: Время Трампа
Когда вы это читаете, первые результаты американских выборов скорее всего уже известны. А когда я это пишу, Трамп отстает от Байдена где на 10, где на 15 процентов, и большинство аналитиков сходятся на том, что в истории такое отставание не было отыграно ни разу
Быков Дмитрий
Сотрудникам ФСБ и внешней разведки разрешат иметь второе гражданство и вид на жительство в другой стране
силовики
Сотрудникам ФСБ и внешней разведки разрешат иметь второе гражданство и вид на жительство в другой стране
Сотрудникам спецслужб разрешат иметь вид на жительство в иностранном государстве, «если это обусловлено решением задач оперативно-служебной и разведывательной деятельности»
Развлекательные порталы «Пикабу» и «ЯПлакалъ» обязали передавать сведения о пользователях силовикам
реестр организаторов распространения информации
Развлекательные порталы «Пикабу» и «ЯПлакалъ» обязали передавать сведения о пользователях силовикам
Развлекательные порталы «Пикабу» и «ЯПлакалъ» по инициативе ФСБ России и Роскомнадзора внесли в реестр организаторов распространения информации
Минпромторг предложил ужесточить правила ремонта и тюнинга автомобилей
автомобили
Минпромторг предложил ужесточить правила ремонта и тюнинга автомобилей
Минпромторг подготовил поправки в техрегламент Таможенного союза «о безопасности колесных транспортных средств», который ужесточает правила ремонта и тюнинга автомобилей
Глава Минтранса может стать врио губернатора Брянской области
евгений дитрих
Глава Минтранса может стать врио губернатора Брянской области
Министр транспорта России Евгений Дитрих, которому прочат скорую отставку, может быть назначен врио губернатора Белгородской области. Его кандидатура рассматривается Кремлем в качестве основной
«Рождество будет другим в этом году»
карантин
«Рождество будет другим в этом году»
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запретил гражданам страны выходить из дома без острой необходимости. Такая антикоронавирусная мера будет действовать с 5 ноября до начала декабря
Если вы будете болеть, то я вас накажу
карантин
Если вы будете болеть, то я вас накажу
В последние несколько недель в северной столице ежедневно регистрировали по 700-800 новых случаев заражения COVID-19, а за минувшее воскресенье новой инфекцией заразились уже более 900 человек
Банк класса «Мы вас предупреждали»
банки
Банк класса «Мы вас предупреждали»
Клиенты Альфа-банка пожаловались в соцсетях на списание со своих счетов 6 тысяч рублей за обслуживание тревел-карт Alfa-Miles. Раньше обслуживание таких карт стоило 500 рублей в год или вообще было бесплатным
На дорогах появятся камеры, которые будут штрафовать водителей за телефон в руках
дорожные камеры
На дорогах появятся камеры, которые будут штрафовать водителей за телефон в руках
В Москве в скором времени появятся дорожные камеры, которые будут фиксировать непристегнутый ремень безопасности, а также использование водителем мобильного телефона за рулем
Не нужен нам вирус турецкий ...
туризм
Не нужен нам вирус турецкий ...
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве призвала принять меры в связи с завозом российскими туристами коронавируса из Турции
Российским пользователям «умных часов» от Apple станет доступна функция ЭКГ
Apple
Российским пользователям «умных часов» от Apple станет доступна функция ЭКГ
Пользователям Apple Watch станет доступно приложение ЭКГ, которое в США появилось еще в 2018 году. Пользователи смогут сами снимать и записывать электрокардиограмму прямо с запястья
Для россиян эти расходы непосильны
коронавирус
Для россиян эти расходы непосильны
Союз потребителей России и Международная конфедерация обществ потребителей предложили компенсировать гражданам за счет бюджета расходы на тесты на коронавирус, которые они делают в частных клиниках и лабораториях
И даже пень в осенний день березкой снова стать мечтает
элла памфилова
И даже пень в осенний день березкой снова стать мечтает
В Вологде установили пень имени председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой. Арт-объект появился на набережной у Соборной горки. Жители города активно фотографируют «пень Памфиловой» и выкладывают фотографии в соцсети
Правительство поддержало законопроект об изъятии детей из семьи в течение 24 часов
семейный кодекс
Правительство поддержало законопроект об изъятии детей из семьи в течение 24 часов
Кабмин также предложил еще больше сократить время на изъятие детей и продумать финансирование новых полномочий органов внутренних дел, которые непосредственно займутся изъятием детей из семьи