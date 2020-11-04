Пенсионный фонд потратит 260 млн рублей на рекламу в интернете и на телевидении
Согласно заявке на сайте госзакупок, ПФР заказал рекламу в интернете, на радио и на телевидении с целью «объяснения гражданам основных положений и изменений в пенсионном законодательстве и госуслугах ПФР»
Пенсионный фонд России планирует потратить почти 260 млн рублей на создание аудио- и видеороликов для «проведения информационно-разъяснительной кампании среди населения».
Согласно заявке на сайте госзакупок, ПФР заказал рекламу в интернете, на радио и на телевидении с целью «объяснения гражданам основных положений и изменений в пенсионном законодательстве и госуслугах ПФР», сообщает «Лента.ру».
Видеоролики, снятые по заказу ПФР, должны быть показаны на телеканалах «Россия 1», ПЕН ТВ, НТВ, а также на Первом канале и Пятом канале. Аудиоролики подрядчик должен разместить на 15 различных радиостанций.
Помимо этого получатель госконтракта должен разместить информационные баннеры в интернете. Так, на главной странице «Яндекса» реклама Пенсионного фонда должна быть показана 150 миллионов раз, а в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» - 20 миллионов и 8 миллионов раз соответственно.
Ранее Пенсионный фонд выделил более 700 млн рублей на покупку новых зданий в регионах.