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03 ноября 2020, 18:15

«ВСМПО-Ависма» в два раза снизила исковые требования к своему бывшему гендиректору

Корпорация «ВСМПО-Ависма» отказалась от первоначальных финансовых требований к своему бывшему гендиректору Михаилу Воеводину в рамках уголовного дела о мошенничестве

«ВСМПО-Ависма» в два раза снизила исковые требования к своему бывшему гендиректору

Корпорация «ВСМПО-Ависма» отказалась от первоначальных финансовых требований к своему бывшему гендиректору Михаилу Воеводину в рамках уголовного дела о мошенничестве. Ранее компания требовала от него 4 млрд рублей, а теперь только 2 млрд рублей. Представитель «ВСМПО-Ависма» пояснил, что имущества на 4 млрд рублей у Воеводина нет, а 2 млрд можно получить сразу без длительных судебных споров.

Уголовное дело против бывшего гендиректора «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина было возбуждено в августе 2020 года по инициативе акционеров, которые заявили о хищениях в корпорации.

Позже «ВСМПО-Ависма» направила иск в Арбитражный суд о взыскании с г-на Воеводина 4,07 млрд рублей. В такую сумму корпорация оценила ущерб, который нанесенный в результате сделок, согласованных Воеводиным в 2017–2019 годах.

27 октября стороны заключили мировое соглашение, по которому Воеводин в течение 47 дней должен перечислить на счет титановой корпорации 1,95 млрд рублей, а она откажется толковать это как признание факта возникновения убытков, по которым она требовала от Воеводина вдвое большую сумму. Корпорация также не будет толковать мировое соглашение как признание вины Воеводина в возникновении убытков на 4,07 млрд рублей, сообщает издание «Компания». При этом в «ВСМПО-Ависмы» заявили, что не знают, откуда у Воеводина могут найтись почти 2 млрд рублей на выплату по мировому соглашению.

Стоит отметить, что подписание мирового соглашения не означает прекращения уголовного дела в отношении г-на Воеводина. Между тем, источники «Компании» выразили сомнение в том, что акционеры «ВСМПО-Ависма» не знали о сделках корпорации на протяжении столь долгого времени, а многомиллионные убытки ее «дочек» при офшорной структуре владения ставят общий вопрос о маршрутах финансовых потоков. Согласно открытым источникам, титановая корпорация на 60% принадлежит кипрским офшорам Jivanta Ventures Limited и Cador Enterprises Limited, которые связывают с основным акционером Михаилом Шелковым. 25% корпорации принадлежат государственному «Ростеху», а 5,27% - у ЗАО «Бизнес Альянс Компани», принадлежащего семье юриста из Химок Дмитрия Осмоловского.

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