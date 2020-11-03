Власти Москвы потратят 10 млрд рублей на вакцинацию граждан от COVID-19
Власти Москвы выделят 10 млрд рублей на закупку отечественных препаратов для профилактики коронавирусной инфекции в рамках массовой вакцинации населения в 2021 году. Это 78% от общих запланированных расходов на профилактику инфекционных заболеваний
Власти Москвы выделят 10 млрд рублей на закупку отечественных препаратов для профилактики коронавирусной инфекции в рамках массовой вакцинации населения в 2021 году. В мэрии сообщили, что 10 млрд рублей – это 78% от общих запланированных расходов на профилактику инфекционных заболеваний.
В пресс-службе мэрии сообщили, что проект городского бюджета на 2021-2023 годы обеспечит выполнение всех действующих социальных обязательств перед москвичами, а также финансирование дополнительных расходов, связанных с пандемией коронавируса.
«Социальные расходы составят более 56% расходов городского бюджета или порядка 1,8 трлн рублей, увеличившись более чем на 90 млрд рублей по сравнению с бюджетом на 2020 год», - заявили в горадминистраци.
Напомним, что в России сейчас официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» Центра имени Гамалеи, и «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор». Какую именно вакцину планирует закупить мэрия Москвы, не сообщается. Оба препарата еще проходят пострегистрационные испытания.