03 ноября 2020, 16:10
Минюст сообщил об увеличении в пять раз минимального размера штрафа за административные нарушения
В России минимальный размер штрафа, который назначается по административным статьям, увеличится в пять раз и составит 500 рублей. Об этом сообщил глава Минюста Константин Чуйченко
В России минимальный размер штрафа, который назначается по административным статьям, увеличится в пять раз и составит 500 рублей. Об этом сообщил глава Минюста Константин Чуйченко.
«Мы были вынуждены отметить те санкции, которые приобретают неразумность, те санкции, которые составляли 100-300 рублей, они подлежат изменению. Теперь минимальный размер штрафа составляет 500 рублей», - заявил министр в эфире телеканала «Россия 24».
Одновременно с этим Чуйченко заявил, что по некоторым видам штрафа Минюст, напротив, решил снизить сумму. О каких статьях КоАП идет речь, не сообщается.
В новой редакции КоАП Минюст обещает увеличить число составов правонарушений, по которым граждане при оплате штрафов могут получить скидку в размере 50%.