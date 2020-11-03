Мэрия Карпинска удалила данные о количестве заражений COVID-19 со своего сайта из-за расхождений с официальной статистикой
Администрация Карпинского городского округа Свердловской области удалила со своего сайта статистику по числу заразившихся коронавирусом
Администрация Карпинского городского округа Свердловской области удалила со своего сайта статистику по числу заразившихся коронавирусом.
Местное издание «Вечерний Карпинск» сообщает, что статистика по заболеваемости коронавирусом в отчете Карпинской центральной горбольницы, на которую опиралась местная мэрия, всегда отличались от цифр оперативного штаба по контролю за распространением болезни в Свердловской области.
Журналисты отметили, что на сайте администрации Карпинска неоднократно публиковалось гораздо большее количество заражений COVID-19, чем сообщал оперштаб. Например, 19 октября мэрия со ссылкой на данные медиков сообщила о 300 новых случаев заражения, а оперштаб сообщил только о 100 случаях заражений.
Теперь же мэрия перестала публиковать данные о новых заражениях короновирусом за сутки. Более того, все предыдущие данные были удалены.