Ульяновские СМИ сообщили о поездке регионального министра в Ниццу на частном самолете
Ульяновские СМИ сообщили о заграничном отдыхе во время карантина регионального министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Михаила Семенкина, его жены и главы Чердаклинского района Марии Шпак
Ульяновские СМИ сообщили о заграничном отдыхе во время карантина регионального министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Михаила Семенкина, его жены и главы Чердаклинского района Марии Шпак. Чиновники провели отпуск в Ницце, куда прилетели на частном самолете.
Издание «Улпресса» сообщает, что перелет частным бортом только в одну сторону оценивается в 30-35 тысяч евро (около 6 млн рублей), что превышает официальный годовой доход обоих чиновников.
Журналисты выяснили, что самолет ECC202 чешской авиакомпании ÉclairAviaton улетел из Ульяновска еще 25 октября и приземлился сначала в Лондоне, а затем улетел в Ниццу.
Радиостанция «Говорит Москва» в свою очередь сообщает, что Михаил Семенкин подтвердил информацию о том, что провел отпуск за границей. Чиновник добавил, что билеты на самолет он купил на свои средства. «Стыковочный рейс у нас был в Великобритании, летали мы действительно во Францию», - отметил ульяновский министр, но не уточнил, каким самолетом он летел – частным или обычным пассажирским.
Отметим, что Россия и Франция пока не возобновляли авиасообщение, которое было приостановлено из-за пандемии коронавируса. Кроме того, Франция, как и многие другие европейские страны не разрешала въезд для российских туристов.