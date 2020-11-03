В Петербурге обманутые дольщики вывесили на одном из долгостроев баннер «Путин, помоги»
В Санкт-Петербурге обманутые дольщики жилых комплексов (ЖК) «Три апельсина» и «На Заречной» в связи с визитом в город президента вывесили на одном из недостроенных домов баннер «Путин, помоги»
В Санкт-Петербурге обманутые дольщики жилых комплексов (ЖК) «Три апельсина» и «На Заречной» в связи с визитом в город президента вывесили на одном из недостроенных домов баннер «Путин, помоги».
Обманутые дольщики уже несколько дней держат голодовку в знак протеста против бездействия властей. Участники акции протеста рассказали, что около 2 тысяч человек уже семь лет не могут получить свои квартиры в ЖК «Три апельсина» и «На Заречной».
Долгострой в 2013 году начинала возводить компания «Норманн». В 2017 году стало известно о проблемах застройщика и приостановке строительства. Летом 2019 года гендиректора компании Владимира Смирнова арестовали по уголовному делу о мошенничестве, сообщает Znak.com.
Согласно материалам дела, Владимир Смирнов и часть руководства «ИСТ Норманн» потратили на строительство ЖК «На Заречной» 80 млн рублей вместо 1,4 млрд рублей, введя в заблуждение 774 дольщика. Весной 2020 года Смирнову предъявили обвинение в хищении 1,8 млрд рублей, принадлежащих дольщикам ЖК «Десяткино 2.0».