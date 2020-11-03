03 ноября 2020, 14:24
В Новосибирской области из-за пандемии приостановили оказание плановой медпомощи
Глава регионального Минздрава сообщил, что если какая-то больница не имеет сейчас возможности оказывать медицинскую помощь в плановом порядке, то она отменяется
Фото: ngs.ru
В Новосибирской области приостановили оказание плановой медицинской помощи в связи с пандемией коронавируса.
Глава регионального Минздрава сообщил «Интерфаксу», что если какая-то больница не имеет сейчас возможности оказывать медицинскую помощь в плановом порядке, то она отменяется.
«Это значит, что в настоящий момент все силы брошены для организации помощи пациентам с коронавирусом», - заявил чиновник.
Ранее в Новосибирской области в связи с ростом заболеваемости перепрофилировали несколько дополнительных клиник для коронавирусных больных.
По данным на утро 3 ноября, в Новосибирской области было выявлено 182 новых случая заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе заразились 17 844 человека, из которых 600 человек скончались.