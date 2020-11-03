Жителей Петербурга попросили не гулять на намывных территориях из-за визита президента
В Санкт-Петербурге в связи с визитом президент Владимира Путина местным жителям запретили гулять по намывному берегу рядом с портом Морской фасад до 18 часов вечера
В Санкт-Петербурге в связи с визитом президент Владимира Путина местным жителям запретили гулять по намывному берегу рядом с портом Морской фасад до 18 часов вечера.
Владимир Путин примет участие в поднятии флага на новом ледоколе «Виктор Черномырдин», на намывных территориях. Сейчас там дежурят сотрудники ФСБ и МВД, сообщает Znak.com.
По данным портала, гуляющих по намывному берегу горожан, в том числе жителей расположенного рядом жилого комплекса «Я - романтик», останавливают силовики и просят не гулять здесь, так как сюда «едет Владимир Владимирович».
Дизель-электрический ледокол, названный в честь Виктора Черномырдина, строился по заказу «Росморпорта» с декабря 2012 года. На воду ледокол спустят в годовщину смерти бывшего премьер-министра России.