03 ноября 2020, 13:25
В Турции перевернулся прогулочный катер. Погиб российский турист
В Турции в Средиземном море перевернулся экскурсионный катер с туристами на борту. Портал Anadolu сообщает, что инцидент произошел примерно в 50-100 метрах от берега в районе Фосфорной пещеры в Алании
В Турции в Средиземном море перевернулся экскурсионный катер с туристами на борту. Портал Anadolu сообщает, что инцидент произошел примерно в 50-100 метрах от берега в районе Фосфорной пещеры в Алании.
Во время происшествия на прогулочном судне находились около 30 человек. Сейчас на месте крушения работают команды местной береговой охраны, в настоящее время проводится спасательная операция.
По предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек. РИА Новости со ссылкой на генконсульство России в Турции сообщает, что речь идет о российском туристе.