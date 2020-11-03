Сотрудникам ФСБ и внешней разведки разрешат иметь второе гражданство и вид на жительство в другой стране
Сотрудникам Службы внешней разведки и Федеральной службы безопасности разрешат иметь вид на жительство в иностранном государстве, «если это обусловлено решением задач оперативно-служебной и разведывательной деятельности»
Сотрудникам Службы внешней разведки и Федеральной службы безопасности разрешат иметь вид на жительство в иностранном государстве, «если это обусловлено решением задач оперативно-служебной и разведывательной деятельности».
Ранее запрета иметь вид на жительство в иностранном государстве не было только для сотрудников СВР, однако им было запрещено иметь только гражданство другой страны. Что касается сотрудников ФСБ, то им действующее законодательство запрещает иметь как второе гражданство, так и вид на жительство (или другой подобный документ) в другой стране, сообщают «Ведомости».
Наличие второго гражданства делает невозможным поступление на службу в ФСБ, а наличие вида на жительство может стать основанием для увольнения. Теперь же принятый по инициативе президента Владимира Путина закон отменяет правило, при котором наличие вида на жительство в другой стране или другого документа, дающего право постоянно в ней жить, исключено из перечня оснований для увольнения из ФСБ.
Помимо этого, новый закон снимает тотальный запрет на второе гражданство для сотрудников ФСБ и СВР.