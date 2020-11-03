Развлекательные порталы «Пикабу» и «ЯПлакалъ» обязали передавать сведения о пользователях силовикам
Развлекательные порталы «Пикабу» и «ЯПлакалъ» по инициативе ФСБ России и Роскомнадзора внесли в реестр организаторов распространения информации (ОРИ)
Развлекательные порталы «Пикабу» и «ЯПлакалъ» по инициативе ФСБ России и Роскомнадзора внесли в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).
Теперь администрации этих сайтов должны хранить на территории РФ информацию о всех действиях и взаимодействиях своих пользователей (факты приема, отправки, доставки любых сообщений), а также всю текстовую, голосовую и другую информацию, изображения, аудио-, видео- и иные электронные сообщения.
Эти данные «Пикабу» и «ЯПлакалъ» также будут должны передавать силовым ведомствам по запросу, сообщает «Роскомсвобода».
Ранее владельцы «Пикабу» опубликовали отчет о своем взаимодействии с государственными органами. Согласно этому отчету, Роскомнадзор и МВД направляли запросы о блокировке конкретного контента (116 запросов было удовлетворено, один обжалован) и предоставлении информации о пользователях (4 запроса было удовлетворено, а в 4 случаях портал отказался раскрывать информацию).