03 ноября 2020, 12:30
В Сочи пропал сооснователь онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов
В компании рассказали, что Игорь Коропов отдыхал в отеле Radisson Collection. В ночь на 1 ноября он вышел из гостиницы и с тех пор не выходил на связь. Коропов «ничего не сообщал ни семье, ни друзьям». При этом 2 ноября он должен был быть на связи в рабочем режиме
Пресс-служба Mail.ru Group сообщила об исчезновении в Сочи сооснователя и продуктового директора онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова.
В компании рассказали, что Игорь Коропов отдыхал в отеле Radisson Collection. В ночь на 1 ноября он вышел из гостиницы и с тех пор не выходил на связь. Коропов «ничего не сообщал ни семье, ни друзьям». При этом 2 ноября он должен был быть на связи в рабочем режиме.
Коллеги Игоря Коропова сообщили о его пропаже в полицию и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»
В Mail.ru Group просят всех, кто обладает информацией о местонахождении Коропова, звонить по номеру: +7 (985) 762-74-51.