В Бердске сотрудник пресс-центра мэрии напал на журналиста из-за кибербуллинга
В Бердске Новосибирской области сотрудник городской администрации напал на 68-летнего журналиста издания «Свидетель» Сергея Болдырева. Инцидент произошел 2 ноября в редакции издания
В Бердске Новосибирской области сотрудник городской администрации напал на 68-летнего журналиста издания «Свидетель» Сергея Болдырева. Инцидент произошел 2 ноября в редакции издания.
Мужчина ворвался в помещение, подбежал к Болдыреву и со словами «я покажу тебе гвозди, я покажу тебе Кирюшу» несколько раз со всей силы ударил его по лицу. Затем нападавший убежал.
Журналист опознал в своем обидчике сотрудника пресс-центра мэрии Бердска Кирилла Цветкова, а причиной нападения стали комментарии Сергея Болдырева в соцсети «ВКонтакте».
Сам Цветков объяснил нападение кибербуллингом со стороны журналиста. «Я показал, что можно сократить дистанцию с теми, кто систематически издевается над тобой в Сети. Это был мой мужской ответ», - заявил сотрудник мэрии в беседе с порталом «Бердск Онлайн».
Пострадавший журналист написал заявление в полицию и зафиксировал побои.