Подозреваемого в убийстве Владимира Маругова проверят на причастность к хищениям квартир у одиноких граждан
В квартире одного из подозреваемых в убийстве бизнесмена Владимира Маругова обнаружили пожилого мужчину, который был прикован наручниками к кровати. Также в квартире находился мужчина, который присматривал за пенсионером
В квартире одного из подозреваемых в убийстве бизнесмена Владимира Маругова обнаружили пожилого мужчину, который был прикован наручниками к кровати. Также в квартире находился мужчина, который присматривал за пенсионером.
Пожилой мужчина рассказал оперативникам, что подозреваемый удерживает его и вымогает у него квартиры в Москве. Для выяснения всех обстоятельств мужчина, находившийся вместе с пенсионером, доставлен в следственный отдел. Устанавливается его роль и причастность к совершенным в отношении пенсионера преступлениям, сообщили в Следственном комитете.
Следователи считают, что подозреваемый в убийстве бизнесмена может быть причастен в нескольким мошенничествам с квартирами одиноких пенсионеров в Москве и Подмосковье.
Напомним, «колбасный король» Владимир Маругов был убит в ночь на 2 ноября в бане, которая располагается на территории его дома в Московской области. Двое вооруженных преступников в масках связали бизнесмена и его сожительницу, пытали и заставляли рассказать, где хранятся деньги и ценности. Затем злоумышленники выстрелили из арбалета в Маругова, а его гражданская жена смогла освободиться и выпрыгнуть в окно.