В Госдуме предложили сделать бесплатным второе высшее медицинское образование
Депутат Госдумы РФ Василий Власов направил письмо на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова с предложением предоставить россиянам возможность получить второе высшее образование бесплатно при поступлении в медицинские вузы
Депутат Госдумы РФ Василий Власов направил письмо на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова с предложением предоставить россиянам возможность получить второе высшее образование бесплатно при поступлении в медицинские вузы.
«Для многих такая возможность станет определяющей при выборе второй профессии, принимая во внимание высокую стоимость обучения», - говорится в письме парламентария, которое цитирует RT.
Василий Власов также отметил, что бесплатное медобразование позволит создать резерв из медицинских кадров, который может быть задействован в случае чрезвычайных ситуаций или во время пандемии.
Депутат заявил, что сейчас дефицит квалифицированных медицинских кадров особенно заметен в небольших населенных пунктах. В этой связи он считает необходимым, чтобы государство разработало дополнительные стимулирующие меры для привлечения людей на медицинские специальности.