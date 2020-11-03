03 ноября 2020, 10:57
В России за сутки выявили 18 648 новых случаев заражения коронавирусом
В России в общее число заразившихся коронавирусной инфекцией возросло до 1 673 686 человек. За последние сутки было выявлено 18 648 новых случаев заражения. За прошедшие сутки от осложнений скончались 355 человек. Всего с начала пандемии умерло 28 828 человек
Фото: dev.portofranko-vl.ru
В России в общее число заразившихся коронавирусной инфекцией возросло до 1 673 686 человек. За последние сутки было выявлено 18 648 новых случаев заражения.
За прошедшие сутки от осложнений скончались 355 человек. Всего с начала пандемии умерло 28 828 человек.
В Москве выявили 5 150 новых случае заражения COVID-19, в Московской области – 567, в Петербурге – 944, в Нижегородской области – 391, в Свердловской области – 283, в Ростовской области – 310, в Красноярском крае – 303, в Воронежской области – 302, в Иркутской области – 239, в Ставропольской области – 203, в Архангельской области – 387.