03 ноября 2020, 10:45
Губернатор республики Алтай заразился коронавирусом
Губернатор республики Алтай Олег Хорохордин заразился коронавирусом. В своем обращении к гражданам в Instagram он заявил, что вирус «не обошел его стороной», а плановое тестирование показало положительный результат
Губернатор республики Алтай Олег Хорохордин заразился коронавирусом. В своем обращении к гражданам в Instagram он заявил, что вирус «не обошел его стороной», а плановое тестирование показало положительный результат.
Чиновник добавил, что пока болезнь у него проходит бессимптомно, поэтому он продолжит исполнять свои обязанности, но в удаленном режиме.
Олег Хорохордин также призвал россиян носить защитные маски и пользоваться антисептиками.
По данным на 2 ноября, на Алтае за сутки выявили 184 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе заразились 7 829 человек, из которых 20 человек скончались от осложнений.