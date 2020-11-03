Теракт в Вене совершил по меньшей мере один исламский террорист
По словам главы полиции, один из стрелков симпатизировал террористической группировке «Исламское государство» (эта террористическая организация запрещена в России)
Теракт в Вене совершил, по меньшей мере, один исламистский террорист. Об этом сообщил глава МВД Австрии Карл Нехаммер.
По словам главы полиции, один из стрелков симпатизировал террористической группировке «Исламское государство» (эта террористическая организация запрещена в России).
В свою очередь американский портал SITE Intelligence Group, занимающийся мониторингом информационной активности экстремистов, сообщает, что исламисты сами заявили о своей причастности к серии атак в Вене. Они заявили, что эта атака якобы стала «частью счета» за то, что Австрия входит в международную коалицию во главе с США по борьбе с ИГ.
Ранее сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу по людям одновременно в нескольких точках Вены. По уточненным данным, жертвами теракта стали уже три человека. Минимум 15 человек получили ранения. Также был ликвидирован один из участников атаки.