Федерация серфинга попросила Владимира Путина найти виновных в загрязнении Авачинского залива
Федерация серфинга города Москвы и Российская федерация серфинга Санкт-Петербурга обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой взять под личный контроль расследование причин загрязнения акватории Авачинского залива на Камчатке
Федерация серфинга города Москвы и Российская федерация серфинга Санкт-Петербурга обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой взять под личный контроль расследование причин загрязнения акватории Авачинского залива на Камчатке. Ранее СКР признал двух членов сборной России по серфингу потерпевшими по делу о загрязнении воды.
Адвокат Юрий Брисов сообщил «МБХ медиа», что два серфингиста были признаны пострадавшими, однако СКР проигнорировал приложенные к заявлениям материалы, подтверждающие химический ожог роговицы спортсменов. В отчете ведомства говорится, что техногенное происхождение загрязнений акватории не рассматривается, а причиной отравления указан «красный прилив».
При этом в нескольких СМИ вышли статьи со ссылкой на заключение лаборатории Аналитического центра МГУ им. М.В. Ломоносова об обнаружении в пробах воды из Авачинской бухты продуктов распада гептила - ракетного топлива. Специалисты считают, что именно гептил, попав в океан с грунтовыми водами с военного полигона Радыгино, запустил механизм «красных приливов».
Федерации серфинга с учетом того, что реальной причиной загрязнения явилось техногенное воздействие, требуют выявить и наказать виновных. Нынешняя же версия Следственного комитета о причинах загрязнения предполагает отсутствие чьей-либо ответственности за произошедшее.