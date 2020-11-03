Минпромторг предложил ужесточить правила ремонта и тюнинга автомобилей
Минпромторг подготовил поправки в техрегламент Таможенного союза «о безопасности колесных транспортных средств», который ужесточает правила ремонта и тюнинга автомобилей
Минпромторг подготовил поправки в техрегламент Таможенного союза «о безопасности колесных транспортных средств», который ужесточает правила ремонта и тюнинга автомобилей.
В случае принятия этих поправок, автовладельцев обяжут проходить внеплановый техосмотр даже после минимальных изменений в автомобиле, сообщают «Известия».
Некоторые изменения конструкции транспортных средств необходимо будет согласовывать в специализированной лаборатории. Это установка порогов, спойлеров, антенн, люков в крышу, воздухозаборников, подкрылков, багажников и рейлингов, а также колес увеличенного диаметра, устройств для буксировки прицепов, мультимедийного и компьютерного оборудования, охранной сигнализации, средств защиты от несанкционированного использования транспортного средства.
Поправки также запретят использовать некоторые запчасти бывшие в употреблении, например, системы рулевого управления, тормозные системы, ремни и подушки безопасности.
Между тем, сенатор Андрей Кутепов попросил главу Минпромторга Дениса Мантурова отказаться от принятия этих поправок, так как россияне из-за них лишатся возможности использовать для ремонта автомобилей более дешевые, восстановленные на территории России компоненты или запчасти с выведенных из эксплуатации автомобилей.