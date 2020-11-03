Перенесенный на 2021 год чемпионат Европы может пройти в России
УЕФА рассматривает вариант переноса всех матчей чемпионата Европы по футболу 2021 года на территорию одной страны. Этой страной может оказаться Россия, сообщает французское издание Le Parisien
УЕФА рассматривает вариант переноса всех матчей чемпионата Европы по футболу 2021 года на территорию одной страны. Этой страной может оказаться Россия, сообщает французское издание Le Parisien.
По данным издания, боссы УЕФА считают, что в связи с пандемией коронавируса провести Евро-2021 в 12 странах будет невозможно из-за действующих ограничений на пересечение границ. В этой связи организация рассматривает вопрос о переносе всех матчей европейского первенства в одну страну.
При этом Россия является основным кандидатом на проведение Евро-2021, поскольку в стране после ЧМ-2018 есть вся необходимая инфраструктура.
Напомним, что чемпионат Европы по футболу должен был состояться еще летом 2020 года, однако из-за коронавируса турнир перенесли на следующий год. Матчи должны были пройти в 12 городах Европы. Российский Санкт-Петербург должен был принять три матча группового этапа и один четвертьфинал.