В Вене неизвестные открыли стрельбу по людям из разных точек города
Первоначально власти сообщили об одном погибшем мужчине в результате происшествия, однако утром во вторник стало известно о смерти в больнице пострадавшей женщины
В Вене вечером в понедельник, 2 ноября, неизвестные открыли стрельбу по прохожим из разных точек города. Первоначально власти сообщили об одном погибшем мужчине в результате происшествия, однако утром во вторник стало известно о смерти в больнице пострадавшей женщины. Еще несколько человек получили тяжелые ранения, в том числе один сотрудник полиции.
Один из участников атаки, вооруженный винтовкой, был ликвидирован силовиками. Еще одного удалось задержать, а остальные успели скрыться. Позже австрийский телеканал OE24 сообщило о задержании четверых подозреваемых.
Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал инцидент в Вене «ужасным терактом». Чиновник отметил, что террористы были подготовлены очень профессионально.
До задержания всех злоумышленников власти попросили жителей города не выходить из дома и воздержаться от поездок на общественном транспорте.