Минпромторг предложил запретить госзакупки защитных масок за границей
Минпромторг предложил запретить до 31 декабря 2021 года госзакупки медицинских масок из других стран. Закупать средства индивидуальной защиты разрешается только в странах ЕАЭС (Евразийского экономического союза)
Минпромторг предложил запретить до 31 декабря 2021 года госзакупки медицинских масок из других стран. Закупать средства индивидуальной защиты разрешается только в странах ЕАЭС (Евразийского экономического союза).
Еще в апреле правительство приняло постановление о введении запрета на допуск к госзакупкам импортных промышленных товаров. Теперь же Минпромторг предлагает добавить в этот список медицинские маски.
По данным РИА Новости, некоторые из 85 организаций, которые производят защитные маски в России, были вынуждены прекратить производство в связи с отсутствием спроса. Среднесуточная потребность в медицинских масках в России составляет 10,8 млн штук. В министерстве заявили, что эту потребность «полностью покрывают возможности российских производителей».