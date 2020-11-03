Сын депутата Госдумы от «ЕР» Александра Брыксина оказался владельцем миллиардной коммерческой недвижимости
23-летний сын депутата Госдумы России от «Единой России» Александра Брыксина Егор оказался совладельцем 1034,8 кв.м. в небоскребе «Империя» и бизнес-центре «Парк Легенд». Общая стоимость этой недвижимости оценивается в 18,6 млрд рублей
23-летний сын депутата Госдумы России от «Единой России» Александра Брыксина Егор оказался совладельцем 1034,8 кв.м. в небоскребе «Империя» и бизнес-центре «Парк Легенд». Общая стоимость этой недвижимости оценивается в 18,6 млрд рублей.
Журнал «Компания» сообщает, что недвижимость Егора Брыксина и его партнеров располагается на 50 этаже небоскреба «Империя» в ММДЦ «Москва-Сити». Собственность, оформленная через пять компаний («Аремос», «Аинк», «Офисное», «Империя 50», «Сити 504»), принадлежит Егору Брыксину, Елене Певзнер и Наталье Ежелевой в равных долях.
Эта недвижимость сейчас сдается в аренду, а суммарная выручка указанных компаний в 2019 году составила 74,6 млн рублей.
Сын депутата-единоросса также владеет долей в размере 50% в компании «Аврора Строй». Эта компания купила у ЗПИФа «Актив-ПремьерТраст» бизнес-центр «Парк Легенд» в Москве.
Официальный годовой доход Александра Брыксина за прошлый год составил 96,5 млн рублей, а доход его супруги- 14,8 млн рублей. Депутат владеет земельным участком площадью 6200 кв.м., двумя домами, двумя квартирами (одна в Исапнии), семью машино-местами и катером Ferretti 90.
Супруга единоросса имеет квартиру площадью 326 кв.м. в клубном доме премиального класса ЖК «Онегин» рядом с Третьяковской галереей в Москве.