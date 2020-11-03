Владимир Милов пожаловался в Конституционный суд на дискриминацию мужчин
Соратник Алексея Навального Владимир Милов обратился в Конституционный суд России с жалобой на дискриминацию мужчин в российском административном законодательстве и судах
Соратник Алексея Навального Владимир Милов обратился в Конституционный суд России с жалобой на дискриминацию мужчин в российском административном законодательстве и судах.
Как сообщает «Апология протеста», оппозиционер просил КС РФ исключить из российского законодательства возможность административного ареста для родителей обоих полов с детьми до 14 лет.
В российской реальности суды запрещают арестовывать матерей малолетних детей, однако на отцов данный запрет не распространяется. Милов считает, что тем самым суды нарушают положение Конституции о равенстве полов.
Аналогичный иск в КС готовит и журналист Илья Азар, которого некоторое время назад полицейские задержали и доставили в отделение, оставив его малолетнюю дочь одну в незапертой квартире.
В июле 2019 года Симоновский суд Москвы арестовал на 30 суток Владимира Милова, который воспитывает маленького сына. Наличие у него малолетнего сына на решение суда тогда никак не повлияло.
По мнению оппозиционера, назначенные ему аресты противоречат сразу трем статьям Конституции - о равенстве прав и свобод мужчин и женщин, равенстве и одинаковых правах родителей, а также о праве человека на уважение частной жизни.