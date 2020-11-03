Глава Минтранса может стать врио губернатора Брянской области
Министр транспорта России Евгений Дитрих, которому прочат скорую отставку, может быть назначен врио губернатора Белгородской области. Его кандидатура рассматривается Кремлем в качестве основной
Министр транспорта России Евгений Дитрих, которому прочат скорую отставку, может быть назначен врио губернатора Белгородской области. Его кандидатура рассматривается Кремлем в качестве основной, сообщает РБК.
Ранее российские СМИ сообщили, что Евгений Дитрих уйдет в отставку с поста главы Минтранса. На освободившееся место рассматриваются кандидатуры главы Росавтодора Андрея Костюка, главы Росавиации Александра Нерадько и гендиректора авиакомпании «Аэрофлот» Виталия Савельева.
Напомним, губернатор Белгородской области Евгений Савченко ушел в отставку еще 17 сентября. Регионом он руководил 27 лет. Кремль до сих пор так и не назначил нового главу области.
После ухода Евгения Савченко исполнять обязанности губернатора стал его заместитель Денис Буцаев. Предполагалось, что именно его президент Владимир Путин утвердит в качестве врио главы Брянской области, однако позже в Кремле его кандидатуру сочли «неподходящей».