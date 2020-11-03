Британский премьер объявил о введении карантина из-за роста заболеваемости COVID-19
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запретил гражданам страны выходить из дома без острой необходимости. Такая антикоронавирусная мера будет действовать с 5 ноября до начала декабря
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запретил гражданам страны выходить из дома без острой необходимости. Такая антикоронавирусная мера будет действовать с 5 ноября до начала декабря.
Выходить из дома разрешается для посещения работы (если перейти на удаленку невозможно) и учебного заведения, с целью занятия спортом, похода к врачу, за продуктами или волонтерской деятельности.
Борис Джонсон также предупредил граждан, что «необязательные» магазины, досуговые и развлекательные учреждения будут закрыты. «У меня нет иллюзий, насколько тяжело это будет для бизнеса, которому уже пришлось терпеть столько трудностей в этом году. Я очень, очень сожалею об этом», - отметил британский премьер.
Пабы, бары и рестораны будут закрыты, за исключением работы навынос и на доставку. Тем, чьи предприятия будут закрыты на карантин, власти пообещали оказать финансовую поддержку.
«Рождество будет другим в этом году, возможно, очень, очень другим. Но я надеюсь, что, принимая жесткие меры сейчас, мы сможем позволить семьям по всей стране быть вместе», - добавил Борис Джонсон.