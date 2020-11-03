Александр Беглов пригрозил петербуржцам жесткими антикоронавирусными ограничениями
В последние несколько недель в северной столице ежедневно регистрировали по 700-800 новых случаев заражения COVID-19, а за минувшее воскресенье новой инфекцией заразились уже более 900 человек
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пригрозил жителям города «жесткими ограничениями» в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
В последние несколько недель в северной столице ежедневно регистрировали по 700-800 новых случаев заражения COVID-19, а за минувшее воскресенье новой инфекцией заразились уже более 900 человек.
Александр Беглов заявил, что 923 заражений в сутки – это «критически много». По словам губернатора, если жители Петербурга и дальше будут игнорировать требования санитарной безопасности и использовать средства защиты, то властям придется ввести жесткие ограничения.
«Если не будем в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности, если не будем повсеместно использовать средства защиты, придется, к сожалению, вводить жесткие ограничения», - заявил губернатор, слова которого приводит «Фонтанка».