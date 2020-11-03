СКР сообщил о задержании одного из подозреваемых в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова
Следственный комитет сообщил о задержании одного из подозреваемых в убийстве бизнесмена и «колбасного короля» Владимира Маругова. Напомним, предпринимателя застрелили из арбалета в его личной бане рядом с его коттеджем
Следственный комитет сообщил о задержании одного из подозреваемых в убийстве бизнесмена и «колбасного короля» Владимира Маругова. Напомним, предпринимателя застрелили из арбалета в его личной бане рядом с его коттеджем.
Старший помощник главы подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий сообщила, что операция по задержанию предполагаемого киллера была проведена совместными усилиями СКР и МВД России. Задержанный – выходец одной из стран Средней Азии 1971 года рождения.
Второго участника преступления правоохранительные органы пока не поймали.
Ранее в СКР сообщили, что Владимир Маругов вместе со своей сожительницей находились в бане, когда туда ворвались двое неизвестных мужчин в масках. При себе у злоумышленников были арбалет и ружье. Они связали хозяина и его подругу, угрожали и пытали, требуя отдать деньги. Затем злоумышленники выстрелили из арбалета в грудь Маругову, а его сожительница в это время смогла освободиться и выпрыгнуть в окно. Женщина убежала к соседям, которые вызвали полицию.