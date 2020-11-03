Клиенты Альфа-банка пожаловались на списание 6 тысяч рублей за обслуживание карт
Клиенты Альфа-банка пожаловались в соцсетях на списание со своих счетов 6 тысяч рублей за обслуживание тревел-карт Alfa-Miles. Раньше обслуживание таких карт стоило 500 рублей в год или вообще было бесплатным
Клиенты Альфа-банка пожаловались в соцсетях на списание со своих счетов 6 тысяч рублей за обслуживание тревел-карт Alfa-Miles. Раньше обслуживание таких карт стоило 500 рублей в год или вообще было бесплатным.
По данным ТАСС, 1 ноября держатели Alfa-Miles получили сообщение о том, что у них списана комиссия за обслуживание карты за период до ноября 2021 года. Клиенты банка отметили, что эта карта не подлежит перевыпуску и действует до ноября 2020 года.
При этом ряд держателей карт Alfa-Miles сообщили, что не получали от банка никаких уведомлений ни по почте, ни по телефону. Еще одна клиентка сообщила, что получила смс о скором окончании срока действия карты, но о повышенной комиссии там ничего не говорилось.
В пресс-службе Альфа-банка заверили, что заранее предупредили клиентов о повышении стоимости обслуживания карт, но затем все же пообещали вернуть им деньги.
Представитель банка добавил, что карты Alfa-Miles заменили картами Alfa Travel с более выгодными условиями. «Мы заранее уведомили клиентов, но, к сожалению, не все обратили внимание», - добавили в Альфа-банке.