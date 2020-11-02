На московских дорогах появятся камеры, которые будут штрафовать водителей за телефон в руках
В Москве в скором времени появятся дорожные камеры, которые будут фиксировать непристегнутый ремень безопасности, а также использование водителем мобильного телефона за рулем
В Москве в скором времени появятся дорожные камеры, которые будут фиксировать непристегнутый ремень безопасности, а также использование водителем мобильного телефона за рулем.
В столичном Департаменте транспорта сообщили, что пока таких камер на московских дорогах будет восемь, но со временем их количество вырастет.
Штраф за непристегнутый ремень сейчас составляет 1000 рублей, а за использование телефона за рулем - 1500 рублей.
В тестовом режиме камеры начали работать еще в феврале, но пока штрафы по ним автомобилистам не выносились.
В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) пояснили «Дождю», что эти дорожные камеры могут делать до 25 фотографий в секунду, а нейросеть выявляет руль, руки, ремень безопасности и квалифицирует нарушение по заданным алгоритмом. По заключению системы инспектор выносит постановление о штрафе. К постановлению будет прилагаться фотография с размытым лицом водителя.