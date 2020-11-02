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02 ноября 2020, 17:20

Автозак, перевозивший Александра Шестуна, попал в аварию

Супруга бывшего чиновника Юлия Шестун сообщила, что от удара автозак вынесло на трамвайные пути. Удар был такой силы, что у машины отлетело переднее колесо и в борту была большая пробоина

Автозак, перевозивший Александра Шестуна, попал в аварию

Автозак, который перевозил бывшего главу Серпуховского района Московского области Александра Шестуна из суда в следственный изолятор, попал в аварию.

Супруга бывшего чиновника Юлия Шестун сообщила, что от удара автозак вынесло на трамвайные пути. Удар был такой силы, что у машины отлетело переднее колесо и в борту была большая пробоина.

Александр Шестун в результате аварии получил травмы. Он ударился головой о решетку и повредил правый тазобедренный сустав.

«Ночью меня рвало, а врача-невропатолога в больнице в выходные нет, чтобы определить сотрясение мозга. Я не могу повернуть или отклонить голову — сразу больно. Видимо, защемило нерв или смещены шейные позвонки, мне нужно МРТ», - сообщил сам обвиняемый, слова которого приводит его жена.

Шестну также сообщил, что после ДТП конвойные не вызвали ему скорую помощь. В этой связи он ходатайствовал в суде об обследовании у невропатолога на предмет сотрясения головного мозга и пожаловался суду на боли в тазобедренном суставе, тошноту, рвоту, головную затылочную боль. Шестун также написал заявление с просьбой провести исследование на аппарате МРТ. В свою очередь судья Подольского суда запросила рапорт о произошедшей аварии. 

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