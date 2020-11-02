Глава Роспотребнадзора попросила «принять меры» в связи с завозом россиянами коронавируса из Турции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве призвала принять меры в связи с завозом российскими туристами коронавируса из Турции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве призвала принять меры в связи с завозом российскими туристами коронавируса из Турции.
Попова заявила, что подавляющее большинство россиян, у которых COVID-19 был выявлено после поездки за границу, прибыли из Турции. «Здесь, очевидно, необходимо предложить определенные меры, потому что основной ввоз - 90% всех ввезенных из-за рубежа - это ввоз из Турецкой республики», - заявила главный санитарный врач.
При этом, по предварительным оценкам, в Турции с момента возобновления авиасообщения (1 августа) отдохнули 1,5 млн россиян.
Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что коронавирус был выявлен у 326 российских туристов. Из них 11 человек скончались от осложнений.