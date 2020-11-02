Силовики провели обыски у главы ростовского Минздрава по делу о гибели ковидных пациентов из-за нехватки кислорода
Правоохранительные органы провели обыски по месту жительства главы Минздрава Ростовской области Татьяны Быковской. Следственные действия проводились в рамках дела о гибели коронавирусных пациентов в горбольнице №20
Правоохранительные органы провели обыски по месту жительства главы Минздрава Ростовской области Татьяны Быковской. Следственные действия проводились в рамках дела о гибели коронавирусных пациентов в горбольнице №20 из-за нехватки медицинского кислорода.
Источники агентства ТАСС сообщают, что обыски силовики провели в минувшую субботу и связаны они с уголовным делом по факту смерти пяти пациентов с COVID-19.
Обыски также прошли в мэрии, областном Минздраве и дома у бывшей главы городского департамента здравоохранения Надежды Левицкой.
Напомним, 21 октября ростовские СМИ сообщили о смерти в ковидном госпитале 13 пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. Журналисты со ссылкой на медиков рассказали, что причиной смерти пациентов стала нехватка кислорода, запасы которого не успели вовремя пополнить.