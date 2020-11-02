Писательницу Киру Измайлову нашли мертвой в ее московской квартире
37-летняя писательница перестала выходить на связь неделю назад. Сестра Киры Измайловой обратилась в полицию, а когда силовики приехали по месту жительства писательницы, то обнаружили дверь открытой
В Москве обнаружили мертвой писательницу Киру Измайлову. Ее тело нашли на кухне ее квартиры.
Издание Mash сообщает, что 37-летняя писательница перестала выходить на связь неделю назад. Сестра Киры Измайловой обратилась в полицию, а когда силовики приехали по месту жительства писательницы, то обнаружили дверь открытой.
По предварительным данным, женщина скончалась три дня назад. Что послужило причиной смерти, не сообщается.
Кира Измайлова является автором нескольких романов в жанре любовного и героического фэнтези. Самыми популярными произведениями Измайловой считаются романы «Странники», «Случай из практики» и «Пятый постулат».