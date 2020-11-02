Следственный комитет намерен сократить 10% своих сотрудников
Центральный аппарат Следственного комитета России планирует провести оптимизацию штата и поручил руководству региональных управлений подготовить предложения по сокращению 10% сотрудников обеспечивающих подразделений
Центральный аппарат Следственного комитета России планирует провести оптимизацию штата и поручил руководству региональных управлений подготовить предложения по сокращению 10% сотрудников обеспечивающих подразделений.
По данным РБК, еще 22 октября председатель СКР Александр Бастрыкин подписал указание о мерах по оптимизации численности обеспечивающих подразделений следственных органов.
Этот указ обязывает руководителей следственных органов и учреждений СКР представить штатные расписания своих подчиненных, а также предложения по сокращению численности на 10%.
Предполагается, что под сокращение попадут сотрудники, обеспечивающие работу следствия. В их числе кадровики, сотрудники финансовых и материально-технических отделов.
Ранее на сокращении численности сотрудников СКР настаивал Минфин. Финансовое ведомство в целях оптимизации расходов бюджета предлагало сократить 10% сотрудников силового ведомства.