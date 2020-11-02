В Москве рестораны «Макдоналдс» вводят систему антикоронавирусных QR-кодов
В Москве в ресторанах быстрого питания сети «Макдоналдс» в течение недели будет введена система регистрации посетителей с помощью QR-кодов или СМС. Данная система уже действует для ночных заведений столицы
В Москве в ресторанах быстрого питания сети «Макдоналдс» в течение недели будет введена система регистрации посетителей с помощью QR-кодов или СМС. Данная система уже действует для ночных заведений столицы.
В «Макдоналдсе» заявили, что они решили добровольно присоединиться к программе чек-инов правительства Москвы, целью которой является борьба с распространением коронавируса с помощью информирования граждан о потенциальных контактах с зараженными людьми.
Система регистрации посетителей, заявили в «Макдоналдсе», будет работать во всех 189 точках в Москве, в том числе на территории торговых центров, сообщает «Прайм».