Меню
Техномир
Мы разрушали, разрушали и наконец разрушили! Ура!
02 ноября 2020, 13:57

Российским пользователям «умных часов» от Apple станет доступна функция ЭКГ

Пользователям Apple Watch станет доступно приложение ЭКГ, которое в США появилось еще в 2018 году. Пользователи смогут сами снимать и записывать электрокардиограмму прямо с запястья

Российским пользователям «умных часов» от Apple станет доступна функция ЭКГ

Российским пользователям Apple Watch Series 4 и более новых моделей «умных часов» станет доступно приложение ЭКГ, которое в США появилось еще в 2018 году.

Приложение с кардиограммой сердца станет доступно россиянам с выходом новой iOS 14.2 и watchOS 7.1.

Пользователи смогут сами снимать и записывать электрокардиограмму прямо с запястья, как если бы проводили ее при помощи однопроводного монитора ЭКГ. Приложение ЭКГ способно в фоновом режиме следить за сердечным ритмом человека и уведомлять в случае обнаружения симптомов мерцательной аритмии.

В Apple пояснили, что для проверки работы сердца приложение использует электроды, встроенные в кристалл на задней панели часов и в колесико Digital Crown. После 30 секунд измерения определяется характер сердцебиения: мерцательная аритмия, синусовый ритм, низкий или высокий пульс или неопределенный результат.

Материалы по теме
Apple сообщила о повышении цен на приложения в App Store для россиян
В российский магазинах стартовали продажи смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro
Власти США обвинили сотрудников «Аэрофлота» в контрабанде гаджетов Apple
Сейчас на главной
Для россиян эти расходы непосильны
коронавирус
Для россиян эти расходы непосильны
Союз потребителей России и Международная конфедерация обществ потребителей предложили компенсировать гражданам за счет бюджета расходы на тесты на коронавирус, которые они делают в частных клиниках и лабораториях
И даже пень в осенний день березкой снова стать мечтает
элла памфилова
И даже пень в осенний день березкой снова стать мечтает
В Вологде установили пень имени председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой. Арт-объект появился на набережной у Соборной горки. Жители города активно фотографируют «пень Памфиловой» и выкладывают фотографии в соцсети
Правительство поддержало законопроект об изъятии детей из семьи в течение 24 часов
семейный кодекс
Правительство поддержало законопроект об изъятии детей из семьи в течение 24 часов
Кабмин также предложил еще больше сократить время на изъятие детей и продумать финансирование новых полномочий органов внутренних дел, которые непосредственно займутся изъятием детей из семьи
Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже преодолел отметку в 80 рублей
валюта
Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже преодолел отметку в 80 рублей
Аналитики называют основной причиной ослабления рубля введение новых ограничений из-за коронавируса в ряде европейских стран, на фоне которых нефтяные котировки упали до многомесячных минимумов
Правительство пообещало простить регионам долги в обмен на развитие туризма
внутренний туризм
Правительство пообещало простить регионам долги в обмен на развитие туризма
В постановлении премьер-министра Михаила Мишустина говорится, что субъектам федерации спишут часть долгов при условии реализации на их территории новых инвестиционных проектов
Авторская колонка
Сколько выходных должно быть на неделе?
В прошлом, 2019-м, году тогдашний премьер Медведев высказал идею, что со временем можно будет перейти от пятидневной рабочей недели к четырёхдневной. С тремя выходными
Авдерин Валерий
Порядок получения детских пособий упростили
детские пособия
Порядок получения детских пособий упростили
В России с 1 ноября 2020 года вступил в силу упрощенный порядок получения пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей. Правительство своим указом сократило перечень документов, необходимых для получения выплаты
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о пожизненном сенаторстве
Совет Федерации
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о пожизненном сенаторстве
Так, президент России, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением полномочий либо досрочно ушедший в отставку, становится членом Совета Федерации пожизненно
Избиения, вымогательства, обман и принудительные командировки в горячие точки
армия
Избиения, вымогательства, обман и принудительные командировки в горячие точки
Служба по контракту - возможность «осознанно и профессионально выполнить свой долг по защите Отечества», говорится на сайте Министерства обороны. Контрактникам обещают стабильность и достойный уровень жизни ...
Кемеровского блогера оштрафовали за неуважение к власти из-за критики Конституции
неуважение к власти
Кемеровского блогера оштрафовали за неуважение к власти из-за критики Конституции
В Кемерово суд оштрафовал блогера Алексея Федорова на 30 тысяч рублей из-за видео на портале YouTube с критикой Конституции РФ. Суд счел негативную оценку Основного закона «необоснованной»
Евгений Дитрих уйдет в отставку с поста главы Минтранса России
правительство
Евгений Дитрих уйдет в отставку с поста главы Минтранса России
Министр транспорта России Евгений Дитрих в скором времени уйдет в отставку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в компаниях, которые работают с ведомством
Экс-губернатор Волгоградской области Николай Максюта скончался от коронавируса
николай максюта
Экс-губернатор Волгоградской области Николай Максюта скончался от коронавируса
Накануне чиновник был госпитализирован в одну из клиник Московской области с коронавирусом. Коронавирус Максюта переносил тяжело из-за ряда хронических заболеваний
В аптеках пропал применяемый при коронавирусе препарат против тромбозов
лекарства
В аптеках пропал применяемый при коронавирусе препарат против тромбозов
В российских аптеках пропал применяемый при коронавирусе жизненно важный препарат «Клексан», который назначают в том числе беременным. Производитель лекарства объясняет дефицит ажиотажным спросом
В России коронавирус выявили еще у 18 665 человек
коронавирус
В России коронавирус выявили еще у 18 665 человек
В России продолжается рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией. За сутки в стране было выявлено 18 665 новых заражений. Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 1 636 781 челове
Авторская колонка
Изуверство за веру
Убили человека. Учителя. Самюэля Пати. С особой жестокостью. Без прямой мотивации. За объяснение природы понятия «свобода слова», а отнюдь не за антирелигиозную пропаганду с помощью карикатур на пророка. Для Франции трагедия с «Шарли Эбдо» — живая боль
Мозговой Владимир
Вода из реки Салгир признана непригодной для водоснабжения Симферополя
Крым
Вода из реки Салгир признана непригодной для водоснабжения Симферополя
Проблема пресной воды в Республике Крым одна из самых острых в регионе. Северо-Крымский канал перекрыт Киевом в 2014 году. Никакой вменяемой альтернативы ни крымские, ни федеральные власти пока не предложили
В России за сутки коронавирусом заразились 18 140 человек
коронавирус
В России за сутки коронавирусом заразились 18 140 человек
По данным оперативного штаба по контролю за распространением COVID-19, за сутки от осложнений скончались 334 человека. Всего от коронавируса умерли 27 990 человек
ФСИН потратит 840 млн рублей на покупку у колоний защитных масок, сшитых заключенными
ФСИН
ФСИН потратит 840 млн рублей на покупку у колоний защитных масок, сшитых заключенными
ФСИН выделила средства на закупку у колоний 35 млн марлевых защитных масок, которые сшили заключенные. По условиям госконтракта поставщик должен предоставить 64 учреждениям ФСИН маски по цене 23,98 рубля за штуку