Российским пользователям «умных часов» от Apple станет доступна функция ЭКГ
Пользователям Apple Watch станет доступно приложение ЭКГ, которое в США появилось еще в 2018 году. Пользователи смогут сами снимать и записывать электрокардиограмму прямо с запястья
Российским пользователям Apple Watch Series 4 и более новых моделей «умных часов» станет доступно приложение ЭКГ, которое в США появилось еще в 2018 году.
Приложение с кардиограммой сердца станет доступно россиянам с выходом новой iOS 14.2 и watchOS 7.1.
Пользователи смогут сами снимать и записывать электрокардиограмму прямо с запястья, как если бы проводили ее при помощи однопроводного монитора ЭКГ. Приложение ЭКГ способно в фоновом режиме следить за сердечным ритмом человека и уведомлять в случае обнаружения симптомов мерцательной аритмии.
В Apple пояснили, что для проверки работы сердца приложение использует электроды, встроенные в кристалл на задней панели часов и в колесико Digital Crown. После 30 секунд измерения определяется характер сердцебиения: мерцательная аритмия, синусовый ритм, низкий или высокий пульс или неопределенный результат.