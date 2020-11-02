Союз потребителей предложил государству компенсировать гражданам расходы на тесты на COVID-19
Союз потребителей России и Международная конфедерация обществ потребителей предложили компенсировать гражданам за счет бюджета расходы на тесты на коронавирус, которые они делают в частных клиниках и лабораториях
Союз потребителей России и Международная конфедерация обществ потребителей предложили компенсировать гражданам за счет бюджета расходы на тесты на коронавирус, которые они делают в частных клиниках и лабораториях. Соответствующее предложение направлено главе Роспотребнадзора Анне Поповой и в Совет безопасности. В случае одобрения данной инициативы государству компенсация затрат на тесты обойдется в 10 млрд рублей.
Глава Союза потребителей Петр Шелищ объяснил свою инициативу многочисленными жалобами россиян с коронавирусом, которые не могут делать тесты в государственных учреждениях из-за очередей на две–три недели. В итоге люди обращаются в платные клиники. Кроме того, выздоровевшие люди должны сдавать повторный тест на COVID-19. При этом средняя стоимость теста составляет 2 тысячи рублей.
Председатель организации отметил, что одна из семей Волгодонска потратила 11,2 тысячи рублей на ПЦР-тесты после того, как коронавирусом заболела их родственница. Члены семьи оплатили тесты для себя, а также два контрольных анализа для родственницы-пенсионерки. Из-за очередей в поликлинике они не смогли сдать анализы бесплатно. При этом семья живет на две пенсии и одну стипендию.
В предложении сообща и общества потребителей говорится о том, что средства, потраченные на тесты в частных клиниках, можно возмещать гражданам из Фонда обязательного медицинского страхования.
«Исполнение требований Роспотребнадзора способствует защите здоровья заболевших коронавирусом людей и всех, кто вынужден с ними контактировать. Однако дополнительные расходы ложатся на плечи граждан и могут быть непосильны для них», - отметил Петр Шелищ.