02 ноября 2020, 12:56
В здании дагестанского Минсельхоза проходят обыски
Следственные действия проводятся по заявлению главы ведомства Абзагира Гусейнова. Обыски проходят в рамках проверки по признакам нарушения статей о хищении и даче взятки
В Махачкале сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в здании Министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана.
Региональное издание «Черновик» сообщает, что силовики прибыли к зданию министерства на тяжелой военной технике.
РИА Новости сообщают, что следственные действия проводятся по заявлению главы ведомства Абзагира Гусейнова. Обыски проходят в рамках проверки по признакам нарушения статей о хищении и даче взятки.