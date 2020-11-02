В Вологде неизвестные установили пень имени главы ЦИК Эллы Памфиловой
В Вологде установили пень имени председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой. Арт-объект появился на набережной у Соборной горки. Жители города активно фотографируют «пень Памфиловой» и выкладывают фотографии в соцсети
В Вологде установили пень имени председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой. Арт-объект появился на набережной у Соборной горки. Жители города активно фотографируют «пень Памфиловой» и выкладывают фотографии в соцсети.
Арт-объект представляет собой старый пень, к которому прикреплена табличка с надписью «Пень им. Эллы Памфиловой». Сверху на пенек была установлена кованая урна, с помощью которой можно проголосовать, пишет Znak.com.
Кто является автором этой композиции, не сообщается. Судя по всему, неизвестный автор решил увековечить такое явление в российской политической жизни, как «голосование на пеньке».
Напомним, во время всероссийского голосования по поправкам к Конституции ЦИК организовал «антикоронавирусное» волеизъявление, в ходе которого россияне могли проголосовать на пеньках, в багажниках автомобилей, на лавочках, в палатках и т.д. Россияне массово выкладывали фотографии необычных избирательных участков в соцсети, однако в Центризбиркоме называли их фейковыми.
Позже ЦИК провел целое расследование и выяснил, что пней для голосования было всего три.