В Томске пациентам с COVID-19 из-за нехватки мест в больницах предлагают «сидячую госпитализацию»
В Томске врачи одной из городских больниц предложили женщине, заболевшей коронавирусом, «сидячую госпитализацию» в связи с отсутствием свободных коек. Об этом сообщил в Twitter директор издания «Такие дела» Митя Алешковский
В Томске врачи одной из городских больниц предложили женщине, заболевшей коронавирусом, «сидячую госпитализацию» в связи с отсутствием свободных коек. Об этом сообщил в Twitter директор издания «Такие дела» и председатель совета благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский.
Почти одновременно с сообщением Алешковского в сообществе «Регион-70 | Томск» в соцсети «ВКонтакте» появилась видеозапись из городской медсанчасти № 2. На видео запечатлены пациенты, которые лежат на койках в коридоре. Автор ролика за кадром сообщает, что мест свободных в палатах нет. «Больных принимают и садят на стулья. Вот осталось два свободных стула», - сообщает автор видео.
В мэрии Томска заявили, что по состоянию на 31 октября в регионе были свободны 40,5% больничных коек, а 1 ноября - 39,8% коек.
Позже в департаменте здравоохранения Томской области РИА Новости сообщили, что в коридорах медсанчасти № 2 в Томске скопилось много людей из-за «роста обращений по поводу госпитализации до 90-95 человек в сутки», после чего в приемном отделении больницы увеличили число коек с 80 до 150.