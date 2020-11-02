Правительство поддержало законопроект об изъятии детей из семьи в течение 24 часов
Кабмин также предложил еще больше сократить время на изъятие детей и продумать финансирование новых полномочий органов внутренних дел, которые непосредственно займутся изъятием детей из семьи
Российское правительство поддержало законопроект, который регулирует порядок изъятия детей из семьи в случае угрозы их жизни и здоровью в течение 24 часов.
Кабмин также предложил еще больше сократить время на изъятие детей и продумать финансирование новых полномочий органов внутренних дел, которые непосредственно займутся изъятием детей из семьи.
«Известия» сообщают, что «семейные» поправки поддержал профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
Первое чтение законопроекта в Госдуме назначено на 25 ноября.
Напомним, что этот законопроект раскритиковали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев. В РПЦ заявили о существующей в России проблеме необоснованного изъятия детей у их родителей и «административном произволе» органов опеки.
Валерий Фадеев в свою очередь настаивает на общественном обсуждении данной инициативы.