02 ноября 2020, 11:25
Глава Красноярского края запретил Wi-Fi в торговых центрах из-за пандемии
Такой запрет был введен для того, чтобы во время пандемии коронавируса в торговых центрах не задерживались граждане, которые приходят туда «посидеть в интернете»
Глава Красноярского края Александр Усс запретил посетителям торговых центров пользоваться интернетом через беспроводную сеть Wi-Fi. Такой запрет был введен для того, чтобы во время пандемии коронавируса в торговых центрах не задерживались граждане, которые приходят туда «посидеть в интернете».
В краевой администрации также сообщили, что детей младше 14 лет не будут пускать в ТЦ без сопровождения родителей.
Кроме того, с 3 ноября в Красноярском крае в кафе и ресторанах будет запрещено проводить семейные торжества, в том числе свадьбы и юбилеи. Все спортивные мероприятия должны проходить без зрителей, а краевые и муниципальные объекты спорта должны приостановить оказание услуг гражданам до распоряжения губернатора.