02 ноября 2020, 11:16
В России коронавирусом за сутки заразились еще 18 257 человек
В России за сутки выявили еще 18 257 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии выросло уже до 1 655 038 человек
Фото: RT
В России за сутки выявили еще 18 257 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии выросло уже до 1 655 038 человек.
В оперштабе по контролю за распространением болезни также сообщили, что за прошедшие сутки от осложнений скончались 238 пациентов с подтвержденным COVID-19.
В Москве выявили 4 796 новых случаев заражения, в Московской области – 556, в Санкт-Петербурге – 923, в Нижегородской области – 389, в Свердловской области – 279, в Ростовской области – 316, в Красноярском крае – 298, в Воронежской области – 301, в Иркутской области – 240, в Архангельской области – 378