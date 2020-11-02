02 ноября 2020, 10:48
Курс доллара на открытии торгов на Мосбирже преодолел отметку в 80 рублей
Аналитики называют основной причиной ослабления рубля введение новых ограничений из-за коронавируса в ряде европейских стран, на фоне которых нефтяные котировки упали до многомесячных минимумов
После открытия торгов на Московской бирже курс доллара пробил отметку в 80 рублей. В 10:05 по московскому времени американская валюта торговалась на отметке 80,25 рубля.
Евро сейчас торгуется на отметке 93,7 рубля. Это максимальное значение европейской валюты с декабря 2014 года.
Также сообщается, что основные российские фондовые индексы, Московская биржа и РТС, падают на 0,8 и 1,7% соответственно.
Аналитики называют основной причиной ослабления рубля введение новых ограничений из-за коронавируса в ряде европейских стран, на фоне которых нефтяные котировки упали до многомесячных минимумов. Так, цена на нефть марки Brent опустилась до 37 долларов за баррель.