В Подмосковье застрелили «колбасного короля» Владимира Маругова
В Московской области в деревне Аносино неизвестные застрелили бизнесмена и владельца компании «Мясная империя» Владимира Маругова. Российские журналисты называли его «колбасным королем»
В Московской области в деревне Аносино неизвестные застрелили бизнесмена и владельца компании «Мясная империя» Владимира Маругова. Российские журналисты называли его «колбасным королем».
Telegram-канал Baza сообщает, что двое преступников в масках, вооруженные ружьем и арбалетом, ворвались в баню, где бизнесмен находился с девушкой. Злоумышленники связали их, а затем выстрелили Владимиру Маругову в грудь. Девушка смогла вырваться и убежать. Именно она сообщила об убийстве в полицию.
Свидетельницей оказалась гражданская жена бизнесмена. Преступники скрылись на автомобиле, номера которого были спрятаны под полиэтиленовым пакетом.
В 2019 году российские СМИ сообщали о гибели сына Владимира Маругова Александра. Молодой человек насмерть разбился на мотоцикле в центре Москвы.