В Германии со 2 ноября начал действовать «жесткий карантин» из-за коронавируса
В рамках карантина в стране закрываются рестораны, бары, кинотеатры, развлекательные заведения, а также ограничивается работа магазинов. Ограничительные меры продлятся до конца осени
В Германии с понедельника, 2 ноября, начинает действовать жесткий карантин для снижения темпов распространения коронавирусной инфекции.
В рамках карантина в стране закрываются рестораны, бары, кинотеатры, развлекательные заведения, а также ограничивается работа магазинов. Ограничительные меры продлятся до конца осени.
До 1 декабря в стране также прекращают работу фитнес-клубы, бассейны, косметические и массажные студии, тату-салоны. Отелям запрещено принимать туристов. В гостиницы могут заселиться только те, кто ездит по работе, сообщает РБК.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что новые «жесткие меры» необходимы для предотвращения коллапса системы здравоохранения.
Одновременно с этим власти страны сообщили, что правительство возместит большую часть дохода небольшим компаниям. Так, предприятия, в которых трудятся менее 50 человек, получат 75% от выручки за ноябрь 2019 года. На поддержку бизнеса правительство выделит 10 млрд евро.