Правительство пообещало простить регионам долги в обмен на развитие туризма
В постановлении премьер-министра Михаила Мишустина говорится, что субъектам федерации спишут часть долгов при условии реализации на их территории новых инвестиционных проектов, в том числе в сфере туризма
Федеральное правительство пообещало простить регионам их долги по бюджетным кредитам в обмен на развитие внутреннего туризма.
В постановлении премьер-министра Михаила Мишустина говорится, что субъектам федерации спишут часть долгов при условии реализации на их территории новых инвестиционных проектов, в том числе в сфере туризма.
В правительстве считают, что данная мера простимулирует создание в регионах инфраструктуры. Так, региональные власти должны направлять высвобождаемые в результате реструктуризации задолженности средства на развитие инфраструктуры под инвестиционные проекты. Попасть в эту программу могут объекты, вводимые в эксплуатацию не ранее 2021 года.
При этом реализацией проекта по списанию долгов должна заниматься специально созданная компания. Это является одним из обязательных условий получения льгот, сообщают «Известия».